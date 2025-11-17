В Черниговской области селяне живут практически в каменном веке, потому что из-за длительного отсутствия электричества становятся недоступными элементарные блага.

Об этом в Фейсбуке рассказала журналист Татьяна Николаенко, чьи родители живут в селе Черниговской области.

По ее словам, в населенном пункте люди сутками находятся без света, воды и связи.

"Третьи сутки без света. Это значит — без всего. Если вы думаете, что в современной деревне можно выжить с печью на дровах, то это не совсем так. И это даже не вопрос холодильника и того, что его содержимое быстро испортится. Потому что если нет света, нет связи. Мобильная связь здесь всегда была хреновая, а после того, как россияне разбили вышки весной 2022 года, их никто и не ремонтировал. То есть дозвониться и дописаться ты можешь только если есть wi-fi. А его нет, ну потому что электричества нет. То есть ты можешь умереть без каких-либо шансов вызвать скорую. Если нет электричества, нет воды. Потому что насосные станции не работают без электричества", - пишет Николаенко.

Она также отмечает, что в селе из-за отсутствия колодцев жители пробили скважины.

"В колодцах воды нет давно, поэтому все и пробили скважины. В селах Черниговщины нельзя просто так пойти и купить достаточное количество воды", - сообщает журналистка.

Ранее западные СМИ писали, что Россия стремится уничтожить энергетику Украины и спровоцировать недовольство правительством.

