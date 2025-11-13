12 ноября на официальном сайте "Полтаваоблэнерго" появилось сообщение о том, что регион отключен от единой энергосистемы из-за обстрелов.

По данным предприятия, утром 8 ноября из-за боевых действий произошло нарушение энергоснабжения, в результате чего компания утратила возможность выполнять обязательства перед потребителями в установленные сроки и с требуемым качеством.

До этого в Полтавской области не только надолго отключали свет (впрочем, как и в других регионах страны в последние дни), но и были большие скачки напряжения в сети. То есть в компании признали, что Полтавская область стала энергетическим островом, или, как сказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, "оказалась в шаге от блэкаута".

Правда, позже в "Полтаваоблэнерго" опровергли свое сообщение, пояснив, что новость была опубликована "некорректно".

"Полтавщина была и остается частью ОЭС (объединенной энергетической системы - Ред.) и получает питание как по магистральной сети НЭК "Укрэнерго", так и по распределительным сетям соседних лицензиатов (облэнерго смежных областей)", - заверили в компании. При этом скандальная новость об "отсоединении Полтавщины от объединенной энергосистемы пропала с сайта предприятия.

Как объяснил источник "Страны" на энергорынке, "Полтаваоблэнерго" обнародовала информацию о форс-мажоре после резких скачков напряжения в сети, "чтобы снять с себя ответственность за сгоревшую технику у потребителей". Но после того, как компании дали нагоняй в "Укрэнерго", взяла свои слова обратно.

"На самом деле появление полтавского энергоострова не исключено, так как в ходе атаки с 7 на 8 ноября были существенно повреждены высоковольтные трансформаторные подстанции возле Полтавы. Похожие проблемы, кстати, наблюдались и в других областях, например, в Харьковской, где помимо массовых отключений электроэнергии также начались высокие скачки напряжения в сети. Просто в "Полтаваоблэнерго" признали проблему (хотя потом и взяли свои слова обратно), а другие облэнерго — нет", - сказал наш источник на энергорынке.

К длительным отключениям света сейчас прибегают в Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и других областях. Люди сидят без электричества по 8-16 часов в сутки, причем увеличилось время каждого периода отключений: скажем, света может не быть по 5-6 часов подряд.

Ранее мы писали, что с октября Россия изменила тактику атак на украинскую энергосистему. По словам экспертов, главная цель войск РФ - разбить Украину на энергоострова, расколов традиционно дефицитное по электричеству Левобережье и сравнительно обеспеченное ресурсом Правобережье.

В случае появления энергоострова ускорится наступление блэкаутов в отдельных регионах, а стабилизация ситуации в таком случае может занять гораздо больше времени. Причем речь идет не только об электроэнергии, но и об отоплении, что в условиях надвигающейся зимы может сделать непригодными для жизни целые города.

Параллельно наносятся удары по всей стране как по маневренной генерации (ТЭС и ГЭС), так и по подстанциям АЭС, в результате чего атомные станции, производящие большую часть электроэнергии в стране, вынуждены снижать объемы, что увеличивает дефицит мощностей.

Рассказываем, что происходит на энергорынке, грозит ли Украине блэкаут и какие перспективы насчет света и тепла.

Появился ли полтавский энергоостров и что будет с остальной генерацией

В ночь с 7 на 8 ноября украинская энергосистема оказалась под одной из самых мощных с начала войны атак. Россияне запустили по украинским энергетическим и нефтегазовым объектам рекордное количество баллистических ракет, были зафиксированы серьезные разрушения.

Основные удары пришлись по Киевской, Полтавской и Днепропетровской областям.

Компания "Цэнтрэнерго" опубликовала на своей странице в Фейсбуке эмоциональный пост о фактической потере всей своей генерации - Трипольской ТЭС в Киевской и Змиевской в Харьковской областях.

"Невиданное ранее количество ракет и неисчислимое количество дронов целились по тем самым ТЭС, которые мы восстановили после атак 2024 года. Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль!" - заявили в "Центрэнерго".

Правда, позже в "Центрэнерго" переписали новость, отметив, что "после ночного удара идут восстановительные работы". Как писали СМИ, сделано это было после звонка из Офиса президента с требованием не разгонять панику.

Были нанесены удары и по подстанциям Хмельницкой и Ровенской АЭС, что, по словам нашего источника на энергорынке, заставило энергетиков снизить мощность нескольких блоков. Под удар попали Кременчугская ГЭС, а также ключевые подстанции. В частности, был прилет по ТП-330 возле Полтавы, что, по словам источника, и спровоцировало отсоединение региона от объединенной энергосистемы, а в нескольких городах региона (Лубны, Миргород, Полтава) сразу же пропали свет и вода. Попытки же энергетиков запитать населенные пункты по новой схеме привели к новым авариям.

Как сообщил начальник Полтавской ОВА Владимир Когут, 10 ноября в Лубенской общине случилась авария на линии электропередач, из-за чего в городе пропали свет и вода. А в других общинах наблюдались скачки напряжения, писал Когут в своем Телеграме.

Люди стали массово жаловаться на скачки напряжения, от которых горит техника, что, очевидно, и заставило "Полтаваоблэнерго" опубликовать скандальную новость об отсоединении от объединенной энергосистемы.

Большие скачки напряжения наблюдались также в Харьковской области и самом Харькове.

По словам Попенко, напряжение в сети прыгает из-за того, что разбиты трансформаторы и выравнивать напряжение просто нет возможности. Но нестабильный ток может появляться также из-за того, что региональная система теряет связь с национальной. Что фактически и подтвердили в "Полтаваоблэнерго".

К слову, похожих заявлений эксперты ожидали от еще нескольких облэнерго, в частности, Харьковского и Сумского, но они так и не появились. Более того, "Полтаваоблэнерго" свою новость об отсоединении опровергла.

Удалось ли россиянам отколоть от объединенной энергосистемы отдельные регионы? Ведь после возобновления атак на украинскую энергетику в октябре в Минэнерго утверждали, что россияне изменили тактику и хотят разбить Украину на энергоострова.

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук утверждает, что разбить ОЭС на самом деле не так просто, особенно если речь идет о расколе левого и правого берегов.

"Но в теории можно создать энергоострова поменьше, если спровоцировать появление вокруг небольшого регионального производителя электроэнергии замкнутого кольца", - пояснил Крольчук. Такое кольцо может появиться, если, например, уничтожить высоковольтные линии передач, сделав невозможным энергопитание от объединенной системы. Таким образом регион становится автономным по энергопитанию, а потребители не могут получать электроэнергию стабильного качества. Если же впоследствии наносятся удары и по региональному производителю электричества, такая область рискует погрузиться в полный блэкаут.

"Фактически если область оказывается отрезанной от ОЭС, это уже наполовину блэкаут", — добавил Попенко.

Дефицит света и угроза блэкаутов

Масштабные отключения света сейчас применяют не только на Полтавщине. В Киевской области жители сидят без света по 8-10 часов в сутки. В Одесской области и того больше.

При этом, как говорит Корольчук, объединенная энергосистема страны остается целостной, то есть нет массовых отсоединений регионов, что было бы катастрофой. По его словам, главная причина серьезных перебоев в электроэнергией — дефицит ресурса, который возник на фоне последней атаки.

Из-за ударов по украинской энергосистеме в октябре дефицит составлял около 1500 МВт. Но затем из профилактического ремонта вышел блок на Ровенской АЭС, и в систему добавилась "лишняя" тысяча мегаватт, что позволило снизить показатели дефицита до 500 МВт.

Но после атаки 7-8 ноября вышли из строя сразу несколько объектов маневренной генерации (Трипольская и Змиевская ТЭС), из-за ударов по подстанциям АЭС пришлось понижать мощность блоков. Плюс началось похолодание, спровоцировав рост потребления электричества. В итоге дефицит электроэнергии вырос до 2-2,5 тысяч мегаватт.

"Ежедневное потребление составляет до 200 млн киловатт, а сейчас не хватает около 50 млн (то есть 25% - Ред.). Импортом реально покрыть максимально 30 млн, но на самом деле мы берем гораздо меньше. Отсюда и проблемы с массовыми отключениями", - пояснил Корольчук.

Длительные периоды отключений, по его словам, поясняются еще и ремонтными работами, во время которых тоже отключают энергопитание.

"Ремонты - это в среднем до 3 часов в день без света. То есть время отключений без ремонтов было бы не 10 часов, а 7", — говорит Корольчук.

Иными словами, после окончания ремонтных работ периоды отключений должны как минимум сократиться. Но при этом перебои с электричеством все равно будут, поскольку в системе сохраняется большой дефицит.

Впрочем, такой сценарий возможен лишь при отсутствии новых ударов по энергосистеме, которые россияне продолжают наносить по региональной инфраструктуре. В частности, 12 ноября атаке подверглась критическая инфраструктура Сумской области, из-за чего начались аварийные отключения света.

Попенко не исключает, что зимой света может не быть по 15-20 часов в сутки. По мнению Корольчука, стандартный режим отключений в лучшем случае составит 12/12, то есть половину суток электричества не будет.

Но всё зависит от ситуации в энергосистеме.

"Враг бьет по маневренной генерации и распределению, вынуждая нас самих гасить блоки АЭС, чтобы не допустить аварийной ситуации. Но частое понижение мощности блоков чревато их выходом в ремонты, что тут же дает минус по энергобалансу на уровне как минимум тысячи мегаватт", - говорит Корольчук.

Самая худшая ситуация — это раскол энергосистемы с выпадением из ОЭС отдельных регионов, что может закончиться даже блэкаутами.

Что будет с отоплением и газом

Не менее серьезные проблемы назревают с отоплением. По словам Попенко, уже сейчас в некоторых городах после длительных отключений света, когда в части домов пропадает и отопление (кроме оборудованных автономными котельными с генераторами), чтобы восстановить подачу тепла, приходится сливать воду на верхних этажах многоэтажек.

Но если ударят морозы, вода может замерзнуть, что чревато разрывом труб и выхода из рабочего состояния части или всей отопительной системы. Поэтому, по словам Попенко, периоды без света по 15-20 часов зимой могут обернуться коллапсом в отоплении и даже эвакуацией людей.

С газом, которым обогреваются жители частных домов и который идет на производство тепла в многоэтажках теплокоммунэнерго, ситуация тоже сложная.

В Минэнерго уже признали, что зимой могут быть газ по графику и падение давления в системе.

"Добыча в этом году сократиться еще примерно на 20%, до 40-45 млн кубов в сутки. Плюс нет транзита, который ранее обеспечивал наличие в трубе дополнительных 30 млн кубов в сутки. Украина закачала в хранилища импортный газ, да и то по минимуму, но его еще как-то нужно поднять и подать потребителю, что при низком давлении в системе проблематично. Проблемы с давлением могут начаться уже в январе. Чтобы их решить, придется постоянно докупать и закачивать в систему импортный ресурс, но непонятно, будут ли на это деньги", - отметил Юрий Корольчук.

Олег Попенко добавил, что самыми проблемными в плане подачи газа являются южные регионы, в частности, Херсонская, Николаевская, Запорожская и Одесская области: отечественная ГТС спроектирована таким образом, что доставить туда газ при отсутствии в трубе нужного давления крайне сложно.