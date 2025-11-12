Полтавщина отключена от единой энергосистемы Украины из-за обстрелов
Полтавская область оказалась отключена от единой энергосистемы Украины.
Об этом сообщает компания "Полтаваоблэнерго".
По данным предприятия, утром 8 ноября, около пяти часов, из-за боевых действий произошло нарушение энергоснабжения, в результате чего компания утратила возможность получать электроэнергию из объединённой сети.
В "Полтаваоблэнерго" отметили, что это привело к невозможности выполнять обязательства перед потребителями в установленные сроки и с требуемым качеством.
Компания официально заявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств и сообщила, что выполнение договоров на распределение электроэнергии отложено до восстановления повреждённых сетей и возобновления работы энергосистемы.
Ранее в Минэнерго сообщили, что из-за масштабных разрушений украинской генерации ее ремонт существенно затруднен. Все ТЭС компании "Центрэнерго" прекратили генерацию электричества.
О том, что происходит с украинской энергетикой и чего ждать зимой, мы подробно писали в отдельном материале.