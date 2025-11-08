Все ТЭС украинской государственной компании "Центрэнерго" остановлены после ночного обстрела.

Об этом сообщили в пресс-службе "Центрэнерго".

В компании отметили, что "не прошло и месяца с предыдущего удара".

"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью", - заявили в "Центрэнерго".

Энергетики добавили, что сегодня произошла самая массированная атака по ТЭС с начала войны.

"Никогда ранее не было такого количества ракет и несчётного числа дронов, которые по несколько штук в минуту целились по тем же ТЭС, которые мы восстановили после разрушительной атаки 2024 года... Сегодня ночью, одновременно, враг бил по всей нашей генерации. Станции в огне", - говорится в сообщении "Центрэнерго".

Отметим, что сейчас "Центрэнерго" контролирует Трипольскую ТЭС (Киевская область) и Змиевскую ГРЭС (Харьковская область). Об атаке на Триполье сообщали ВСУ, но прилетов там не подтверждали.

Между тем "Укрэнерго" информирует, что завтра отключения света будут почти во всех регионах.

Они продлятся все сутки, добавили в компании.

Ранее мы сообщали, что этой ночью был нанесен удар по энергетике Украины, в ряде областей ввели экстренные отключения света.

Подробнее о последствиях сегодняшней атаки мы писали в отдельном материале.