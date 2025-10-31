Украинцев предупреждают о вероятности больших перепадов напряжения в бытовых электросетях.

Информацию озвучил глава наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков в интервью изданию "Телеграф".

"Чтобы не сгорели ваши домашние электроприборы, компьютеры и всё остальное – вынимайте их на ночь из розетки", – советует экс-министр топлива и энергетики.

Напомним, позавчера в Киеве были большие перепады напряжения, в результате которых некоторые районы остались без света. Тогда отдельные киевляне в соцсетях жаловались на сгоревшие электроприборы.

Отключения света завтра будут только в "отдельных областях", сообщает Укрэнерго.

Отключать свет в неназванных регионах будут с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 – "объёмом 0,5 очереди".

Для промышленных потребителей ограничения будут действовать с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00.

Ранее экс-министр спрогнозировал принудительные отключения света, тепла, воды и газа в Украине.

Напомним, в Минэнерго сообщили о погибших и последствиях удара РФ по Славянской ТЭС.

Война в Украине продолжается 1346-й день. Последние новостями пятницы, 31 октября 2025 года, читайте в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги четверга, 30 октября. В предпоследний день месяца Россия снова атаковала украинскую энергетику. Было запущено более 700 дронов и ракет, 79 из которых сумели нанести удары. Между тем армия РФ продвинулась южнее Покровска и вошла в Мирноград с юга и северо-востока, как сообщили СМИ. Военные и эксперты призвали командование вывести ВСУ из Покровска.

