Анализируем итоги 1345-го дня войны в Украине.

Новый удар по энергетике

Сегодня РФ снова атаковала украинскую энергетику. Было запущено более 700 целей, по официальным данным более 600 сбито, но 79 дронов и ракет сумели нанести удары.

Основная цель - тепловые электростанции и теплоцентрали, а также другие объекты во Львовской, Ровенской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской областях, а также газовая инфраструктура. По всей Украине, включая Киев, после обстрела начались аварийные отключения, которые сменились повсеместными графиками. Позже их отменили.

В Запорожье удар нанесли по многоэтажному общежитию, которое оказалось почти полностью разрушенным, пострадали десятки человек, двое погибли.

Это третий крупный удар по украинской энергетике за последнее время. Обращает на себя внимание, что на этот раз он коснулся не только востока и центра, но и западных областей страны. Там, помимо отключений света, останавливался транспорт, прекращали подачу воды и отопления, а также в отдельных городах отменяли школьные занятия.

В Киеве же около 10 лет займет восстановление поврежденных объектов энергетики, заявил глава Оболонской райадминистрации Кирилл Фесик. На сегодня, по его словам, еще не ликвидированы последствия прилетов 2022 года. При этом обстрелы энергетики продолжаются.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась южнее Покровска, сообщает военный паблик Deep State.

Также российские войска вошли в Мирноград с юга и северо-востока, сообщает военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

Ранее об этом сообщали и ВСУ, но потом сами себя опровергли.

Сегодня ситуацию в Покровске прокомментировал главком Сырский. Он заявил, что армия РФ проникла в Покровск, но окружения ВСУ ни там, ни в Купянске нет, как утверждает Путин.

"Ситуация сложная, но заявления российской пропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности. Вместе с тем, в Покровске вражеская пехота, избегая боестолкновений, накапливается в городской застройке, меняет места пребывания, поэтому первоочередная задача - выявить ее и уничтожить", - пишет главком.

Он говорит, что "отдал необходимые предписания", с командирами на местах определили задачи по усилению защиты маршрутов обеспечения и эвакуации, "принят ряд других решений". При этом командирам угрожают увольнением в случае "безответственности".

При этом от военных и экспертов уже звучат призывы выводить ВСУ из Покровска.

Эксперт по дронам Флеш пишет, что россияне, помня свои большие потери в ходе городских боев в Бахмуте, решили окружить Покровскую агломерацию, а не штурмовать в лоб.

"Раз мы не смогли этому противостоять, нужно брать на себя ответственность и смелость, принимать непопулярные решения. Я считаю, у нас нет ничего дороже людей. Нельзя потерять зря ребят ради политики и общественного мнения", - пишет Сергей Бескрестнов.

С ним согласен военный Бунятов.

"Флеш прав, вовремя выйти из города и занять оборону без паники - лучший вариант событий, который сохранит жизнь бойцов и позволит занять нормальную линию обороны. Не стоит повторять трагическую историю Угледара", - пишет он.

Касаемо Покровска и Купянска - Путин сегодня приказал минобороны РФ обеспечить проезд иностранных журналистов в зону боевых действий, чтобы те могли удостовериться в "окружении" городов. Для этого минобороны РФ заявило о готовности прекратить огонь на 5-6 часов.

Украина прокомментировала это предложение, не сказав ни "да", ни "нет".

Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что Киев не доверяет этой инициативе, а журналисты, которые посетят эти города со стороны армии РФ, нарушат украинское законодательство.

"Откровенно говоря, я не рекомендую журналистам доверять каким-либо предложениям Путина относительно коридоров в зоне боевых действий. Я своими глазами видел, чем заканчиваются такие предложения – 29 августа 2014 года в Иловайске. Я также напоминаю всем СМИ, что любые визиты на оккупированную Россией территорию без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы внимательно следим за этим", - заявил Тихий.

Мы уже писали о версии, что цель российских предложений - продемонстрировать Трампу, что именно российская версия конфигурации фронта наиболее достоверная.

По слухам, вокруг президента США идет борьба разных информационных потоков по поводу того, какое на самом деле положение Украины на фронте. И в этом смысле заявление Путина, как считают российские блогеры - попытка склонить Трампа в сторону российского видения ситуации.

Очевидно, что даже если Киев откажется от допуска журналистов (что скорее всего), РФ будет это трактовать как попытку "скрыть реальное положение дел".

Встреча Трампа и Си

Сегодня под утра состоялась встреча президента США и главы Китая.

Главный ее повод - торговая война, начатая Трампом против КНР. В этом смысле результаты встречи неоднозначны.

Трамп заявил, что согласился на встрече с Си снизить американские пошлины на китайские товары до 47%. По его словам, это произойдёт в обмен на то, что Пекин возобновит закупки соевых бобов в США, продолжит экспорт редкоземельных металлов и примет жесткие меры против незаконной торговли фентанилом.

"Би-би-си" сочло это провалом для США.

"Трамп начинал торговую войну с Китаем в апреле с позиций силы и требовал капитуляции. Прошло 9 месяцев, и вот он уже сам идёт на уступки ради хрупкого перемирия. Трамп согласился отменить карательные меры, которыми собирался добиться уступок от Китая, тогда как Си снимет лишь ответные угрозы — и то временно, на год. Ещё полгода назад Трамп рассчитывал, что пошлины выровняют дисбаланс в торговле с Китаем, а ограничения на поставки продвинутых чипов сдержат технологическое развитие главного экономического и военного конкурента США. Ни один из фундаментальных вопросов, ради которых Трамп затеял торговую войну, на сегодняшней встрече решён не был. Китай просто поднял ставки до неё — ограничил экспорт редкоземельных металлов и магнитов, без которых остановятся западные автозаводы и оборонка. А заодно прекратил покупать в США соевые бобы, чем поставил фермеров на грань разорения", - пишет издание и добавляет, что итоги встречи - "хорошие новости для России и плохие для Украины".

Что касается украинского вопроса, то его Трамп и Си, по заявлению президента США, стороны обсуждали долго и подробно.

"Украина обсуждалась очень серьезно. Мы говорили об этом долго. И мы оба собираемся работать вместе, чтобы понять, можем ли мы чего-то добиться. Мы согласны, что стороны застряли и воюют. Иногда им просто приходится позволять воевать, наверное. Безумие. Но он собирается помочь нам, и мы будем работать вместе по вопросу Украины. Многое мы сделать не можем. Они уже давно покупают нефть у России, это покрывает значительную часть потребностей Китая. И, знаете, я могу сказать, что Индия ведет себя очень правильно в этом плане. Но нефть мы особо не обсуждали. Мы говорили о том, чтобы совместно попытаться закончить эту войну", - сказал Трамп.

Напомним, ранее американский президент говорил, что потребует у Си прекратить закупать нефть у России - чтобы оказать таким образом давление на Москву. Но, как видим, сам Трамп теперь заявляет, что этой теме особого внимания не уделялось.

Из чего можно сделать предварительный вывод, что Китай остается на тех же позициях по закупкам российской нефти, а Трамп на данный момент не вводит за это санкции, а наоборот их снижает.

Ядерные испытания США и фактор "Буревестника"

Накануне встречи с Си Цзиньпином Трамп внезапно заявил возобновлении ядерных испытаний в США.

Отметим, что испытания ядерного оружия никто в мире не проводил с 1996 года кроме КНДР. В том году (24 сентября 1996 года) все ядерные державы подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Поэтому заявление Трампа является фундаментальным сдвигом во всей мировой геополитике, возвращая мир в состояние, как минимум, холодной войны 80-х годов прошлого века.

"Соединённые Штаты обладают большим количеством ядерного оружия, чем любая другая страна. Это было достигнуто, включая полное обновление и модернизацию существующего арсенала, во время моего первого срока на посту президента. Из-за колоссальной разрушительной силы я ненавидел это делать, но у меня не было выбора! Россия занимает второе место, а Китай — далёкое третье, однако через пять лет он догонит нас. В связи с программами ядерных испытаний других стран я поручил Министерству войны начать испытания наших ядерных вооружений на равной основе (повторимся - никто в мире не проводил ядерных испытаний с 1996 года кроме северной Кореи - Ред.). Этот процесс начнётся немедленно", - написал президент США.

В Кремле дали понять, что в ответ тоже проведут свои испытания. "Если кто-то отойдёт от моратория на испытания ядерного оружия, то Россия будет действовать соответственно ситуации", - сказал спикер Путина Песков.

При этом он заявил, что испытания Россией ядерной крылатой ракеты "Буревестник" не является ядерным испытанием.

Отметим, что скорее всего заявление Трампа - это прямой ответ на то, что РФ испытала ракету "Буревестник" и ядерную беспилотнкую подлодку "Посейдон".

"Буревестник", судя по отзывам западной прессы, вызвал тревогу в США. Это, как заявляют россияне, первая в мире крылатая ракета с ядерной двигательной установкой. По обнародованным минобороны РФ данным, в ходе испытания ракета провела в воздухе около 15 часов, преодолев за время полёта 14 тысяч километров. Для сравнения, расстояние от Москвы до Вашингтона составляет всего 8 тысяч километров. Данные о проведении испытаний на Новой Земле уже подтвердила разведка Норвегии.

Что же такое ядерный российский "Буревестник", чем он отличается от прочих крылатых ракет и может ли его появление изменить расстановку ядерных сил в мире?

В общем и целом, идея ядерных крылатых ракет уже давно носится в воздухе.

Обычная ракета летает на химическом топливе: смесь этого топлива и атмосферного воздуха воспламеняется в камере сгорания, превращаясь в раскалённый газ, который под собственным давлением выталкивается из сопла, образуя реактивную струю. По закону сохранения импульса, сам аппарат при этом толкает в противоположную сторону – так и реализуется реактивная тяга.

Однако запас топлива, которое ракета (или любой другой летательный аппарат) может взять на борт ограничен: в ходе своего полёта энергия, вырабатывающаяся в ходе сгорания некоей порции топлива, тратится в том числе и на разгон масс топлива, которые будут сожжены на последующих этапах полёта. Именно поэтому дальность полёта классических крылатых ракет не превышает 2500 километров.

Дальше летают баллистические ракеты, двигатель которых работает преимущественно на начальном этапе траектории: за несколько минут после старта ракета набирает скорость и ложится на определённую траекторию, значительная часть которой пролегает в разреженных слоях атмосферы или же вообще за её пределами, что позволяет поразить цели практически в любой точке земного шара.

Ещё один плюс этой ракеты - большая скорость. Именно поэтому баллистические "Кинжалы", "Искандеры" и "Ониксы" украинскому ПВО сбивать гораздо труднее, чем крылатые "Калибры".

Однако у таких ракет есть и минусы – их траектория в значительной степени определяется на самом начальном этапе полёта, и существенно изменить её сложно: полёт ракеты оказывается предсказуемым, а значит, её – по крайней мере, теоретически – можно перехватить. Особенно если ракета запускается не из Брянской области по Киеву, а из Сибири по США и у расчетов ПВО есть время для подготовки отражения удара.

Именно на такой "предсказуемый перехват" рассчитано действие большинства современных систем противоракетной обороны.

Идея ядерной двигательной установки заключается в том, чтобы заменить нагрев за счёт энергии сгорания ядерного топлива нагревом за счёт энергии радиоактивных распадов. В этом случае куда меньшая масса делящегося вещества в реакторе на борту ракеты может выделить куда больше энергии, обеспечив ракете беспрецедентную дальность хода и время, которое такая ракета может провести в воздухе: теоретически летательный аппарат с ядерным двигателем может находиться в полёте на протяжении недель или даже месяцев.

Проблема в том, как это реализовать. В изначальных проектах ракет с ядерным двигателем предполагалось непосредственно обдувать раскалённую активную зону реактора атмосферным воздухом – это так называемый прямоточный ядерный ракетный двигатель. Это позволяло обеспечить нужный нагрев и реактивную тягу, но проблема была в том, что в результате контакта с активной зоной реактора, этот воздух становился очень радиоактивным, и за ракетой с ядерным двигателем неизбежно будет тянуться широкий след заражённой радиацией местности. Именно поэтому в своё время и США, и СССР свернули разработки ядерных прямоточных ракет из соображений "экологической этики".

Можно пойти иным путём и не допускать прямого контакта воздуха с активной зоной, вместо этого предусмотрев промежуточный контур охлаждения, который будет снимать тепло с реактора и передавать его воздуху, а затем совместить всё это с тем или иным реактивным двигателем – например, турбореактивным вроде тех, что используются в современных самолётах и крылатых ракетах. Однако технически это довольно сложная процедура: речь идёт о температурах в районе 2-2,5 тысяч градусов, и материалы, из которых будет сделан двигатель, должны обеспечивать надёжную работу в этих условиях.

До сих пор это считалось практически невозможным. России эту и другие сложности, похоже, преодолеть удалось: согласно официальной информации минобороны РФ, "Буревестник" снабжён как раз-таки турбореактивным двигателем (хотя на Западе нередко высказываются подозрения, что на самом деле там всё-таки стоит "грязный" прямоточник).

Когда "Буревестник" станет частью ядерного арсенала России, в сфере, которую обычно политкорректно называют сферой ядерного сдерживания, изменится если не всё, то многое. "Буревестник" станет первой крылатой ракетой, способной достичь любой точки США (или какой-либо другой страны) из любой точки России. И не просто достичь, а достичь, двигаясь по самой сложной и непредсказуемой траектории: скажем, стартовав с территории России, такая ракета сможет улететь, например, в Антарктиду, там развернуться и атаковать цель в Северной Америке, пролетев над Южной, войдя в воздушное пространство противника там, где её никто не ждёт. Причём лететь такая ракета сможет в том числе и на сверхмалой высоте, двигаясь за пределами зоны обнаружения большинства радаров, прежде всего – радаров систем раннего оповещения.

То есть, "Буревестник" (или аналогичные ракеты, если их создадут другие страны) по сути ломает все существующие концепции противоракетной обороны, на развитие которых страны НАТО, в первую очередь, США, потратили уже миллиарды долларов. А самое главное – удар, нанесённый "Буревестниками", может стать совершенным сюрпризом для атакованной стороны, и если он будет достаточно мощным, то сможет сильно ослабить будущий ответный удар атакованного противника. Иными словами, "Буревестники" годятся в том числе и для так называющего "обезглавливающего удара" - по сути единственного способа по крайней мере в теории выиграть ядерную войну. Именно эту концепцию, в частности, ещё со времён Холодной войны развивают США: в ней для обезглавливаюшего удара предполагалось использовать ракеты те самые ракеты малой и средней дальности, размещённые вблизи границ "наиболее вероятного противника". России подобное было недоступно, так как её ракеты малой и средней дальности чисто географически не могли добить до США. С появлением "Буревестника" это может измениться. Правда, в настоящее время "обезглавливающий удар" не предусматривается военной доктриной РФ, но кто знает, не изменится ли это теперь, когда для нанесения такого удара появляется реальная возможность?

"Буревестник" является первым летательным аппаратом на ядерной тяге, так что уже хотя бы с этой точки зрения его появление само по себе является маленькой технологической революцией. Отсюда возникает вопрос: а сможет ли эта технология найти мирное применение, чтоб с ядерными двигателями летали не только ракеты, но и, например, самолёты или космические корабли?

Теоретически это возможно, но сложно.

Во-первых, ядерные двигательные установки наверняка будут достаточно дорогими, так что не факт, что их коммерческое использование банально окупится. Во-вторых, речь идёт всё-таки о ядерном реакторе, а эксплуатация таких устройств сопряжена со множеством сложностей и ограничений. Те же самолёты время от времени падают и крушение летательного аппарата с ядерным реактором на борту может вызвать куда более тяжкие последствия в виде радиоактивного заражения местности, в том числе и территории крупных городов.

Перспективнее выглядит использование ядерных двигательных установок в космосе.

Необходимость вести с собой на борту большой запас химического топлива для традиционных ракетных двигателе сегодня является главным фактором, сдерживающим освоение космоса, а ядерный двигатель позволяет обойти эту проблему.

Собственно, и в США, и в России уже давно работают над созданием космических кораблей с ядерным двигателем: проект российского ядерного космобуксира "Зевс" был анонсирован ещё в 2020 году, а его запуск запланирован на 2030-й. Но просто "в лоб" перенести технологию "Буревестника" в космос не получится по объективным причинам.

Как мы уже говорили, двигателю "Буревестника" для работы необходима атмосфера: именно её воздух он нагревает и впоследствии выталкивает наружу в качестве реактивной струи. В космосе воздуха нет, так что турбовинтовой реактивный двигатель для космического корабля не годится. Правда, от компактного реактора можно запитыватьне только турбореактивные двигатели: можно, к примеру, использовать его для выработки электроэнергии, а затем уже эту энергию использовать в так называемых электрореактивных двигателях, в которых вещество реактивной струи будет так или иначе разгоняться с помощью электромагнитных полей.

Собственно, "Зевс" как раз и должен был иметь электрореактивный (ионный или плазменный) двигатель на ядерной тяге, однако даже с тем, чтобы перенести сам реактор "Буревестника" в космос имеются определённые сложности, главной из которой является проблема охлаждения реактора и отвода выработавшегося тепла.

В "Буревестнике" это происходит за счёт теплообмена с окружающей средой – всё тем же воздухом атмосферы. Однако в космосе воздуха нет, и обмениваться теплом не с чем.

Единственным вариантом является охлаждение за счёт электромагнитного излучения, которое излучают все нагретые тела: именно тепловое излучение мы ощущаем как тепло, исходящее от Солнца или, к примеру, от пламени костра.

Но ядерный реактор вырабатывает по-настоящему много тепла, которое надо отводить, и для того, чтобы делать это, космический корабль с ядерной двигательной установкой должен иметь антенны-излучатели очень большой площади, а значит, и массы, что грозит свести на нет все преимущества ядерного двигателя. Создатели "Зевса" предлагали несколько потенциальных вариантов решения этой проблемы с использованием различных технологий, но о её окончательном решении пока так и не сообщалось, и создание "Буревестника" это решение

не приближает.

Впрочем, факт остаётся фактом: успешные испытания "Буревестника" уже открыли новую эру в ракетостроении, и лишь время покажет, станет ли "Буревестник" первой ласточкой новой технологической эпохи, или же всадником Апокалипсиса мировой термоядерной войны.