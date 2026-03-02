Война в Персидском заливе продолжается уже третий день. Довольно часто ее сравнивают с вторжением России в Украину четыре года назад. И тогда РФ, и сейчас США с Израилем атаковали иностранное государство без санкции ООН в нарушение норм международного права.



И тогда, и сейчас нападающая сторона поначалу добилась крупных успехов: Россия захватила значительные территории, вошла в пригороды Киева Ирпень, Бучу и Гостомель, а США с Израилем убили главу Ирана Али Хаменеи и сразу несколько крупных руководителей.



Как известно, со временем в Украине всё пошло не в рамках концепции "взять Киев за три дня". С первого дня несмотря на внезапность вторжения украинские войска начали оказывать упорное сопротивление. Иран тоже активно наносит ракетные удары по всему региону несмотря на гибель своего руководства. Но что будет дальше, зависит в первую очередь от нескольких факторов.



Первый: удастся ли американцам "перевербовать" новое руководство или же организовать его свержение посредством протестов либо мятежа. Пока нет видимых признаков того, что события идут по этому пути. Иран продолжает сопротивление, о дестабилизации внутри страны тоже ничего не сообщается. Однако понятно, что нельзя исключать любые варианты.

Второй: окажет ли Ирану масштабную помощь Китай (а только он может её оказать в условиях, когда Россия направляет все свои ресурсы на войну в Украине) - такую же, какую оказал Киеву Запад в начале вторжения РФ, то есть финансовую и военную. Китай может помогать Ирану поставками ракет и прочих вооружений, чтобы они не исчерпались в течение месяцев, сделав бессмысленной продолжение воздушной кампании США и Израиля, разведывательной информацией для определения целей ударов, а также прямой финансовой поддержкой иранского бюджета, чтобы сохранять устойчивость тыла даже в условиях паралича экономики в результате воздушных ударов.

Очевидно, что цель США в войне с Ираном – установление полного контроля над нефтяными ресурсами Персидского залива для дальнейшего влияния с помощью этого рычага на Китай, создание угрозы его нефтяной блокады в случае необходимости.

Но если война затянется и будет сопровождаться большими потерями среди американцев, это может вызвать тяжелейший кризис внутри США и резко подорвать американское геополитическое могущество, что сделает невозможным продолжение дальнейшей экспансионистской политики Вашингтона по отрезанию Китая от источников сырья и логистических маршрутов.

То есть неудача США в иранской кампании – важнейшая задача стратегического уровня для Китая.

Однако для того, чтобы пойти по пути активной поддержки Ирана, Пекин должен отказаться от своего осторожного подхода во внешней политике, а также быть готовым к прямой конфронтации с США в виде, например, возобновления торговых войн. Готов ли Китай на такой кардинальный разворот, вопрос открытый. Кроме того, Пекин может сдерживать и нежелание ссориться с европейцами и странами Персидского залива. Наконец, затягивание войны и, следовательно, высокие цены на нефть угрожают экономике Китая значительными дополнительными расходами. Хотя ставки сейчас столь высоки, что всеми этими сдерживающими моментами КНР может решить пренебречь. Однако, повторимся, пока реакцию Пекина на происходящее точно просчитать трудно.

Третий вопрос: сможет ли Иран нанести существенный урон американцам. Сейчас Тегеран преимущественно наносит удары по странам Персидского залива. Из логика понятна: заставить ОАЭ, Катар и саудитов повлиять на Дональды Трампа, чтобы тот прекратил войну, а также надавить в целом на мировую экономику путем повышения цен на нефть. Однако нет гарантии, что это сработает: Вашингтон наверняка учитывал подобный вариант при планировании операции, и раз начал её, то готов какое-то время не обращать внимания на сопутсвующие издержки в виде роста стоимости энергоносителей и ущерба странам региона от иранских ударов. Главное, что действительно может повернуть ход войны в крайне негативную для США сторону, – это большие потери у американских военных. Большинство американцев изначально были против войны в Иране. Также большинство в целом не поддерживает политику Трампа. Поэтому если война в Персидском заливе приведет к серьезным потерям армии США в виде убитых солдат, затопленных кораблей и сбитых самолетов, это может вызвать жесточайший внутренний кризис в Штатах. И ключевой вопрос, сможет ли Иран такие потери нанести.

Уже поступают сведения о погибших американцах и крушении трех самолетов в Кувейте. Вашингтон официально подтвердил гибель трех военных, но в реальности их может быть больше. Была и атака на авианосец, хотя США и заявили, что не результативная. То есть попытки нанести большой ущерб американцам уже предпринимаются, пусть и не наносят крупномасштабный ущерб. Но если они будут нарастать и окажутся успешными, то у Трампа могут начаться очень большие проблемы.

Теперь перейдем к тому, как происходящее в Иране скажется на войне в Украине.



В России в последние дни много пишут о том, что события в Иране показали: с американцами нельзя вести переговоры, так как они их используют как прикрытие для подготовке к войне. Однако переговоры о войне в Украине, которые сейчас проходят при участии США, принципиально отличаются от тех, что Вашингтон вёл с Ираном. В трехсторонних переговорах об Украине американцы де-факто выступают союзниками России, потому что они, как недавно прямо заявил Владимир Зеленский, вместе с Москвой давят на Киев, чтобы побудить вывести ВСУ из Донбасса.

Другой вопрос, что давление это пока не столь сильное, чтобы принудить украинские власти пойти на серьезные уступки. Но в любой момент оно может резко ужесточиться. И такая перспектива постоянно нависает над Зеленским в качестве серьезнейшей угрозы. Именно поэтому украинские власти приветствовали начало войны США с Ираном, рассчитывая, что она эту угрозу снимет. В случае затягивания войны Трампу будет уже явно не до Украины, а значит, он вряд ли будет давить на Киев с целью добиться уступок для РФ.

В случае же быстрого успеха США в окружении Трампа могут усилиться позиции "ястребов", которые выступают против каких-либо уступок России, а наоборот требуют максимального усиления давления на нее. Да и вообще считают, что в интересах Вашингтона не завершение войны в Украине, а ее затягивание ради ослабления РФ.



Однако в реальности война в Иране несет огромные риски для Украины.



Начнем с того, что помимо двух описанных выше вариантов со стремительной победой США или затягиванием войны есть ещё и третий: быстрое завершение войны без смены власти в Иране или её курса. То есть прекращение боевых действий без триумфа, но и без позора для Трампа. Этот вариант возможен, если Вашингтон придет к выводу, что расчет на быстрый снос режима в Тегеране не оправдался, и поэтому нужно как минимум взять паузу и предложить иранцам перемирие. Если реализуется такой вариант, это существенно не повлияет на ситуацию с переговорами об Украине, разве ужесточится давление Трампа на Зеленского с целью поскорее заключить соглашение, включающее вывод украинских войск из Донбасса, - для того, чтобы перекрыть эффект от неубедительного исхода войны в Персидском заливе.

Если же война затянется, то это станет огромным преимуществом для России. Во-первых, за счет роста цен на нефть она сможет быстро залатать дыры в своем бюджете и получить ресурсы для продолжения войны на годы вперед. А Украина как импортер энергоносителей столкнется с огромными дополнительными расходами. Да и финансовая устойчивость главного донора Киева - Евросоюза - из-за подорожания энергоносителей значительно снизится. Во-вторых, Украина может полностью лишиться поставок ракет к системам ПВО (их приоритетно будут направлять для войны с Ираном), что сделает небо над страной беззащитным от российских ударов.

Наконец, если американцам удастся провести "маленькую победоносную войну", то последствия для Украины тоже могут быть негативными.



При любом варианте развития событий в Иране – будь то длинная война или короткая - они будут означать одно: усиление зависимости Китая от России. Если война затянется и блокада поставок нефти и газа из Персидского залива продолжится на протяжении месяцев, именно РФ станет главным поставщиком энергосителей в КНР. Если же американцам удастся установить контроль над Ираном, то важность отношений с РФ для китайцев тоже сильно возрастет, поскольку эти отношения станут гарантией того, что Китай не окажется в полной зависимости от США в плане поставок нефти и газа.

Да и в целом наличие сухопутной границы между Китаем и Россией гарантирует, что российское сырье будет бесперебойно поставляться в КНР, даже если Штаты введут тотальную морскую блокаду страны.



И события на Ближнем Востоке могут иметь последствия в виде активизации поддержки России со стороны Китая в нынешней войне в Украине. В том числе, не исключено, в виде резкого увеличения поставок дронов и роботов для боевых действий. Однако они же кратно усилят значение России и для Трампа. Задача оторвать Москву от Китая станет ещё важнее. Правда, решать её Вашингтон может двумя противоположными путями.

Первый путь, который продвигают "ястребы", - не договариваться с Россией, а максимально давить на неё вплоть до нанесения стратегического поражения. Именно на это, как указывалось выше, и надеется Киев. Однако такая позиция чревата ответной эскалацией со стороны РФ вплоть до угрозы ядерной войны. Посредством постоянных заявлений с ядерными намеками Москва показывает, что к такому варианту она готова. Тем более что действия самого Трампа в Иране и Венесуэле меняют геополитические настроения в мире, превращая сдержанность, осторожность и умеренность в признак слабости.

Второй путь – договориться с Путиным, в первую очередь за счет Украины. Если Трамп выберет этот путь, то нынешние условия завершения войны, включая вывод войск из Донбасса, могут показаться Киеву победными в сравнении с предложенными потом.

В связи с этим нынешняя переговорная стратегия украинских властей, по которой они не идут на уступки и тянут время в ожидании, пока Трампу окажется не до Киева или же он рассердится на Путина, выглядит потенциально опасной для самой Украины.