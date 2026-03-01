В Иране официально подтвердили гибель верховного главнокомандующего аятоллы Али Хаменеи.

Об этом сообщило государственное агентство IRNA.

По информации издания, он убит в результате удара США и Израиля по Тегерану. При этом в сообщении говорится, что Хаменеи "погиб мученической смертью".

Fars пишет, что в момент гибели он находился на рабочем месте, в своём кабинете, выполняя служебные обязательства.

Отмечается, что в результате удара были убиты представитель лидера в Высшем совете обороны Али Шамхани и главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

Иран также подтвердил гибель министра обороны Азиза Насерзаде и начальника генштаба Сейеда Абдолахми Мусави.

По данным государственного телевидения, удар был нанесён по зданию, где проходил военный совет.

Согласно закону, до представления нового лидера Ирана его обязанности будет исполнять совет, состоящий из президента, главы судебной власти и одного из юристов Совета Стражей Конституции.

Правительство Ирана объявило семидневные выходные и 40 дней национального траура. В Тегеране этим утром также происходят траурные митинги.

При этом несмотря на гибель своего военного и религиозного руководства, Иран этой ночью и утром продолжал масштабные воздушные удары по американским военным объектам, а также по Израилю.

Прилёты были по Бахрейну, Катару, ОАЭ (в частности, снова был атакован дубайский аэропорт), Кувейту.

Напомним, вчера вечером президент США Дональд Трамп заявил об убийстве аятоллы Али Хаменеи в Иране.

Ранее появилась информация, что жертвами ударов по Ирану стали и члены семьи Хаменеи. СМИ и премьер-министр Израиля также заявляют о ликвидации аятоллы.

О том, по какому сценарию пойдёт новая война с Ираном мы разбирались в отдельном материале.