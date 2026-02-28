Аятолла Али Хаменеи и президент Ирана Масуд Пезешкиан живы.

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в эфире телеканала NBC News.

При этом Аракчи допускает потерю "одного-двух командиров, но это не является большой проблемой".

Глава МИД Ирана добавил, что Иран готов к переговорам и деэскалации, но сперва должна прекратиться агрессия.

Ранее израильские СМИ заявляли, что аятолла Али Хаменеи погиб. Но при этом иранское телевидение анонсировало его телеобращение. Перед этим СМИ сообщали, что аятоллу ещё до удара США и Израиля по его резиденции успели эвакуировать из Тегерана.

Что касается президента Ирана, то гибель Масуда Пезешкиана опроверг его сын.

По его словам, отец выжил после американо-израильской атаки на него и не получил ранений.

"Попытки покушения провалились, другие должностные лица также находятся в добром здравии. Вероятно, нас ждет более продолжительный конфликт, который станет войной на истощение. Поэтому для того, чтобы пережить эти дни, необходимы решимость и терпение", - заявил сын Пезешкиана.

Также агентство Reuters писало со ссылкой на источники, что убиты министр обороны Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции. Официально это пока не подтверждено.

Напомним, сегодня Израиль нанес превентивный удар по Тегерану в Иране.

После этого американский президент Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную военную операцию против Ирана "с целью уничтожения жестокого режима и крупнейшего спонсора терроризма в мире".

Между тем Владимир Зеленский поддержал атаку США и Израиля на Иран. По словам президента Украины, "справедливо дать шанс иранскому народу избавиться от террористического режима".

Сценарии новой войны с Ираном мы разбирали в отдельном материале.

Также мы следим за событиями вокруг Ирана в обновляемом онлайне.