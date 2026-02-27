В ночь на 27 февраля войска Пакистана нанесли авиаудары по нескольким городам Афганистана, включая столицу Кабул. Исламабад заявил об "открытой войне".

Об этом написал в Х министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

"После вывода войск НАТО ожидалось, что в Афганистане воцарится мир и талибы сосредоточатся на интересах афганского народа и мире в регионе. Однако талибы превратили Афганистан в колонию Индии. Они собрали в Афганистане всех террористов мира и начали экспортировать терроризм. Они лишили свой собственный народ основных прав человека. Они отняли права, которые ислам гарантирует женщинам. Пакистан прилагал все усилия для поддержания нормальной ситуации прямыми средствами и через дружественные страны. Он вел полномасштабную дипломатию. Но талибы стали марионетками Индии. Сегодня, когда предпринимаются попытки агрессии против Пакистана, наши силы дают решительный ответ. Наше терпение переполнилось. Теперь это открытая война между нами и вами. Пакистанская армия пришла не из-за моря. Мы ваши соседи; мы знаем все ваши особенности", - заявил министр.

Другой член правительства страны, министр информации Аттаулла Тарар, подтвердил, что армия Пакистана нанесла удары по целям в Кабуле, а также в провинциях Пактия и Кандагар.

А премьер-министр Шехбаз Шариф заявил, что пакистанские силы "способны сокрушить любые агрессивные амбиции" и "вся нация стоит плечом к плечу с пакистанскими вооруженными силами".

Президент же Асиф Али Зардари заверил, что Исламабад не пойдет на компромисс в вопросах мира и территориальной целостности.

Дым над Кабулом после воздушной атаки

Поводом к удару стали начатые вчера талибами боевые действия на границе с Пакистаном. Власти Пакистана сообщили о гибели 72 афганских военных в боях на границе. А Минобороны Афганистана утверждает, что были убиты 55 пакистанских военных.

Конфликт между странами начался осенью, когда Исламабад потребовал от Кабула принять меры против "Техрик-е-Талибан Пакистан" - пакистанской вооруженной исламистской группировки, связанной с афганским "Талибаном". В октябре в Кабуле прогремели взрывы, ответственность за которые "Талибан" возложил на Исламабад. После этого афганские войска открыли огонь по пакистанским военным на пограничных пунктах. В ответ Пакистан ударил артиллерией, танками и дронами.

В том же месяце, после недели боев, при посредничестве Катара Афганистан и Пакистан подписали соглашение о прекращении огня.