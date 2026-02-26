Афганское политическое военизированное движение Талибан начало боевые действия на границе с Пакистаном.

Об этом сообщает международная телекомпания Al Jazeera, кадры перемещения колонн военный техники публикуют политические телеграм-каналы.

После воздушного удара пакистанцев талибы начали масштабное наземное наступление, бои развернулись в приграничных районах Куррама и Баджаура. Местные жители покидают свои дома, опасаясь попасть под перекрёстный огонь. По данным телеканала TOLOnews, талибы заняли восемь постов пакистанской армии.

Пресс-служба афганского военного корпуса на востоке страны сообщила в заявлении, что "тяжёлые столкновения" начались поздно вечером в четверг "в ответ на недавние авиаудары пакистанских сил в провинциях Нангархар и Пактия".

По информации источников телеканала TOLOnews, в ходе возобновившихся боевых действий обе стороны применяют как лёгкое, так и тяжёлое вооружение.

Напомним, при посредничестве Катара в октябре 2025 года Афганистан и Пакистан подписали соглашение о прекращении огня после недели перестрелок на границе. Однако перемирие оказалось недолгим. Вскоре пакистанское движение "Техрик-е Талибан Пакистан" атаковало военную колонну афганцев, а на следующий день ВВС Пакистана нанесли авиаудар по Кабулу, где, по их данным, находился один из талибских лидеров.

Также стало известно, что на таджикско-афганской границе произошла перестрелка, в ходе которой есть погибшие.