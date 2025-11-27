Стрелявший в двух служащих Нацгвардии США в Вашингтоне оказался гражданином Афганистана.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации телеканала, за стрельбу в служащих Нацгвардии задержан 29-летний Рахманулла Лаканвал. Он приехал в США после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году в рамках операции "Спасение союзников" - программы времён президентства Джо Байдена, направленной на предоставление убежища тысячам афганцев, которые помогали США во время войны в Афганистане.

Чиновник администрации президента США Дональда Трампа, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что в прошлом году мужчина подал заявку на убежище, и её одобрили 23 апреля этого года. По словам чиновника, 29-летний Лаканвал, проживавший в штате Вашингтон, не имел криминального прошлого.

Подозреваемый в стрельбе уже находится под стражей после того, как получил огнестрельные ранения во время инцидента. В настоящее время мотив стрельбы еще не установлен.

В сети появилось вероятное фото подозреваемого мужчины.

Тем временем США приостановили рассмотрение заявлений на иммиграцию из Афганистана.

"Теперь мы должны пересмотреть каждого иностранца, въехавшего в нашу страну из Афганистана при Байдене. Мы не будем терпеть такие посягательства на закон и порядок со стороны людей, которые даже не должны находиться в нашей стране. Мы снова сделаем Америку абсолютно безопасной", - заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер также сообщил, что поручил главе Пентагона направить в Вашингтон дополнительно 500 сотрудников Нацгвардии.

Напомним, накануне в Вашингтоне вблизи Белого дома произошла стрельба. Заявлялось, что неизвестный открыл огонь по двум служащим Нацгвардии США.

После инцидента директор ФБР Кэш Патель сообщил, что оба нацгвардейца находятся в критическом состоянии. Перед этим губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси заявил о гибели бойцов, но позже отказался от своих слов, сославшись на "противоречивые сообщения".

Ранее мы писали, что в США военный открыл огонь по сослуживцам прямо в расположении на базе.