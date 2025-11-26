В Вашингтоне вблизи Белого дома произошла стрельба. В результате тяжелых ранений скончались двое служащих Национальной гвардии США

Инцидент произошёл у входа на станцию метро Farragut West, в нескольких кварталах от Белого дома. Резиденцию президента США заблокировали согласно протоколам безопасности.

Неизвестный открыл огонь и тяжело ранил двух солдат Национальной гвардии США. Одному из военных пуля попала в голову.

Представитель полиции сообщил журналистам, что стрелок "нейтрализован".

"Животное, которое ранило двух нацгвардейцев, заплатит очень высокую цену", – прокомментировал инцидент президент США Дональд Трамп.

Позже губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси в соцсети Х сообщил, что оба служащих Нацгвардии США скончались от полученных ранений.

Ранее мы писали, что в США военный открыл огонь по сослуживцам прямо в расположении на базе.

Также мы рассказывали, что летом на фоне протестов против Трампа в Миннесоте застрелили демократа и ранили сенатора.

