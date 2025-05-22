В Вашингтоне застрелили двух сотрудников израильского посольства. Это произошло возле Столичного еврейского музея.

Об этом пишет BBC.

Стрельба произошла в 21:05 по местному времени в районе с многочисленными туристическими достопримечательностями, музеями и правительственными зданиями, включая вашингтонское отделение ФБР.

Подозреваемый, 30-летний Элиас Родригес из Чикаго, задержан. Он скандировал "Свободу свободной Палестине" после задержания. По словам очевидцев, он притворялся свидетелем, ожидая прибытия полиции.

Погибшие – молодая пара дипломатов, которая собиралась обручиться. Имена жертв не разглашаются. Полиция заявила, что стрелявший действовал один и активной угрозы больше нет.

Американский президент Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших, заявив, что антисемитизму и радикализму нет места в США.

"Эти ужасные убийства в Вашингтоне, очевидно, на почве антисемитизма должны прекратиться, НЕМЕДЛЕННО! Ненависти и радикализма нет места в США. Соболезнования семьям погибших. Так грустно, что такие вещи могут происходить! Пусть Бог благословит Вас всех!", - написал он.

Напомним, в апреле 17-летний юноша из Висконсина застрелил мать и замышлял убить Трампа.

Ранее в штате Вирджиния мужчина с пистолетом заблокировал штаб-квартиру ЦРУ после публикации материалов об убийстве Кеннеди.