Помилованный президентом США Дональдом Трампом участник штурма Капитолия был убит через несколько дней после освобождения.

Об этом сообщает служба новостей BBC.

По информации BBC, 42-летнего Мэтью Хаттла застрелили правоохранители.

Как заявила полиция штата Индиана, сотрудники остановили машину Хаттла, чтобы арестовать его. Однако мужчина оказал сопротивление и "вступил в стычку" с офицером. В результате правоохранитель выстрелил в Хаттла и смертельно ранил его.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тыс. осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года. Хаттл был одним из них.

Как мы писали, Минюст Соединённых Штатов закрыл все федеральные дела, возбуждённые против Дональда Трампа после его победы на выборах президента.

Закрыть дела против Трампа о штурме Капитолия и вмешательстве в выборы попросил спецпрокурор США Джек Смит. Обвинитель пояснил, что привлекать действующих президентов к уголовной ответственности однозначно нельзя.

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