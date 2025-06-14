На фоне протестов против Трампа в Миннесоте застрелили демократа и ранили сенатора штата
В американском штате Миннесота убиты местный депутат от Демократической партии Мелисса Хортман и её муж. Также в местном Бруклинском парке совершенно покушение на сенатора от штата – Джона Хоффмана. Он ранен.
Об этом сообщает новостной телеканал Fox News, публикуя фотографии погибших.
Хортманы и Хоффман планировали принять участие в антитрамповской акции "Без королей".
По данным следствия, убийца выдавал себя за полицейского, прежде чем открыть огонь по своим жертвам. Подозреваемый также вступил в перестрелку с прибывшими на место происшествия правоохранителями, скрылся с места происшествия и до сих пор находится на свободе.
Мелисса Хортман с мужем убиты в Миннесоте. Источник: foxnews.com
Президент США Дональд Трамп отреагировал на произошедшее в своей соцсети Truth Social.
"Я был проинформирован об ужасной стрельбе, что произошла в Миннесоте, которая, по-видимому, является целенаправленным нападением на законодателей штата. Наш генеральный прокурор Пэм Бонди и ФБР расследуют это дело, и они будут преследовать в судебном порядке всех, кто причастен к этому, по всей строгости закона. В Соединённых Штатах Америки не потерпят такого ужасающего насилия", – написал глава Белого дома.
Между тем в США начались массовые акции против Трампа под лозунгом No Kings ("Без королей"). Кампанию организовали структуры Демократической партии, обвиняя президента в "авторитаризме", "фашизме" и депортациях мигрантов.
Напомним, сегодня Трамп проводит военный парад к 250-летию американской армии. Также у президента США сегодня день рождения.
Ранее мы сообщали, на день рождения Трампа демократы готовят "майдан".
Также мы писали, что вслед за Лос-Анджелесом протесты против депортации мигрантов охватили Техас.