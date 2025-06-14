В американском штате Миннесота убиты местный депутат от Демократической партии Мелисса Хортман и её муж. Также в местном Бруклинском парке совершенно покушение на сенатора от штата – Джона Хоффмана. Он ранен.

Об этом сообщает новостной телеканал Fox News, публикуя фотографии погибших.

Хортманы и Хоффман планировали принять участие в антитрамповской акции "Без королей".

По данным следствия, убийца выдавал себя за полицейского, прежде чем открыть огонь по своим жертвам. Подозреваемый также вступил в перестрелку с прибывшими на место происшествия правоохранителями, скрылся с места происшествия и до сих пор находится на свободе.

Мелисса Хортман с мужем убиты в Миннесоте. Источник: foxnews.com

Президент США Дональд Трамп отреагировал на произошедшее в своей соцсети Truth Social.

"Я был проинформирован об ужасной стрельбе, что произошла в Миннесоте, которая, по-видимому, является целенаправленным нападением на законодателей штата. Наш генеральный прокурор Пэм Бонди и ФБР расследуют это дело, и они будут преследовать в судебном порядке всех, кто причастен к этому, по всей строгости закона. В Соединённых Штатах Америки не потерпят такого ужасающего насилия", – написал глава Белого дома.

Между тем в США начались массовые акции против Трампа под лозунгом No Kings ("Без королей"). Кампанию организовали структуры Демократической партии, обвиняя президента в "авторитаризме", "фашизме" и депортациях мигрантов.

Напомним, сегодня Трамп проводит военный парад к 250-летию американской армии. Также у президента США сегодня день рождения.

Ранее мы сообщали, на день рождения Трампа демократы готовят "майдан".

Также мы писали, что вслед за Лос-Анджелесом протесты против депортации мигрантов охватили Техас.