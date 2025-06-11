Более 100 ориентированных на Демократическую партию США организаций собирают на 14 июня, день рождения президента США Дональда Трампа, массовые протесты против его действий. По состоянию на 10 июня ​более 13 000 человек подтвердили свое участие в 320 мероприятиях по всей стране.

Об этом сообщает Axios.

Однодневная акция будет называться "Без королей", ее заявленная цель - "отвергнуть авторитаризм". По ожиданиям организаторов, акция станет крупнейшим однодневным митингом против президента Трампа с начала его второй каденции. Они готовят 1800 митингов во всех 50 штатах и ​​содружествах, включая Пуэрто-Рико. Митинги также запланированы в Колумбии, Малави, Италии, Португалии, Германии и Великобритании.

"14 июня наш шанс отразить абсурдность режима MAGA (Make America Great Again, "Вернём Америке былое величие", девиз трампистов - Ред.) и клоунов, которые им руководят. "Без королей" — это общенациональный день неповиновения. От городских кварталов до маленьких городков, от ступеней зданий суда до общественных парков, мы принимаем меры, чтобы отвергнуть авторитаризм", — говорится на сайте мероприятия.

Между тем в свой 79-й день рождения Трамп хочет провести военный парад в Вашингтоне в честь 250-летия армии США. Как раз там акции протеста проводить не будут, чтобы избежать стычек, так как президент заявил, что любые протесты во время субботнего парада будут встречены "очень большой силой".

Напомним, что сейчас протестами мигрантов охвачен Лос-Анджелес.

Также беспорядки из-за действий Трампа против мигрантов вспыхнули в Техасе.