В центре Лос-Анджелеса введён комендантский час, который будет действовать с 8:00 вечера до 6:00 утра.

Об этом написала в соцсети X мэр города Карен Басс.

Город, напомним, охвачен масштабным беспорядками, которые устроили защитники депортируемых мигрантов.

Басс заявила, что комендантский час выводится из-за "негодяев, которые пользуются хаотичной эскалацией президента" (критикуя таким образом решение Трампа ввести Национальную гвардию в город).

Между тем компания Google вывозит свои беспилотные такси Waymo из Лос-Анджелеса после массовых поджогов протестующими.

Автомобили вызывали к местам протеста и сжигали, так как такси отнимают рабочие места у мигрантов.

Напомним, Трамп обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в беспорядках на улицах Лос-Анджелеса.

Ранее президент США назвал отличным решением ввод Нацгвардии в Лос-Анджелес для подавления мигрантских протестов.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play