На фоне беспорядков в центре Лос-Анджелеса ввели комендантский час. Google вывозит из города беспилотные такси
В центре Лос-Анджелеса введён комендантский час, который будет действовать с 8:00 вечера до 6:00 утра.
Об этом написала в соцсети X мэр города Карен Басс.
Город, напомним, охвачен масштабным беспорядками, которые устроили защитники депортируемых мигрантов.
Басс заявила, что комендантский час выводится из-за "негодяев, которые пользуются хаотичной эскалацией президента" (критикуя таким образом решение Трампа ввести Национальную гвардию в город).
Между тем компания Google вывозит свои беспилотные такси Waymo из Лос-Анджелеса после массовых поджогов протестующими.
Автомобили вызывали к местам протеста и сжигали, так как такси отнимают рабочие места у мигрантов.
Напомним, Трамп обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в беспорядках на улицах Лос-Анджелеса.
Ранее президент США назвал отличным решением ввод Нацгвардии в Лос-Анджелес для подавления мигрантских протестов.
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