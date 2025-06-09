Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что подаст в суд на президента США Дональда Трампа из-за ввода Нацгвардии США в Лос-Анджелес для подавления протестов мигрантов.

Обращение в суд он анонсировал в интервью MSNBC.

"Он подливает масла в огонь с тех пор, как объявил, что берет на себя руководство Национальной гвардией - незаконный акт, безнравственный акт, неконституционный акт. И мы собираемся проверить эту теорию завтра с помощью судебного иска", - сказал он.

Ньюсом считает, что такие шаги президент должен согласовывать с губернаторами штатов, чего Трамп не сделал.

"Именно этого и хотел Дональд Трамп. Он разжег пожары и незаконно принял меры по введению Национальной гвардии. Подписанный им приказ распространяется не только на Калифорнию. Это позволит ему пойти в любой штат и сделать то же самое. Мы подаем на него в суд", - повторил губернатор.

Тем временем протесты в Лос-Анджелесе не утихают. Во время уличных беспорядков один из протестующих в балаклаве принес макет головы Трампа. Также вв городе замечена кавалерия.

Напомним, Трамп ввел в Лос-Анджелес нацгвардейцев вчера.

Сегодня мы уже приводили кадры беспорядков и реакцию на действия Трампа Илона Маска.