В Лос-Анджелесе продолжаются беспорядки, которые начались после задержаний мигрантов с целью их последующей депортации.

Несмотря на то что местные власти были против решения федеральных властей насчет мигрантов, судя по кадрам последних дней, противостояние на улицах оказалось нешуточным: с горящими машинами, стрельбой резиновыми пулями и массовыми стычками. На одном из видеороликов в журналистку, ведущую репортаж перед камерой, стреляет полицейский. Также на кадрах можно заметить машины местного роботакси, которые повредили протестующие.

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети прокомментировал происходящее.

"Когда-то великий американский город Лос-Анджелес был захвачен и оккупирован нелегальными мигрантами и преступниками. Теперь же мятежные, агрессивные толпы атакуют наших федеральных агентов, пытаясь сорвать депортационные операции. Я поручаю предпринять все необходимые меры для освобождения Лос-Анджелеса от вторжения мигрантов и прекращения этих мигрантских бунтов. Порядок будет восстановлен, нелегалы будут изгнаны, а Лос-Анджелес станет свободным", - написал он.

Трамп также опубликовал несколько постов с обвинениями губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса в бездействии. Те в ответ заявили, что пока не вмешался президент, "все было нормально".

В этой ситуации американский бизнесмен Илон Маск поддержал президента США. Миллиардер репостнул заявления Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса в социальной сети Х.

В публикации говорится о том, что президент поручил Национальной гвардии "принять все необходимые меры для освобождения Лос-Анджелеса от нашествия мигрантов и положить конец этим беспорядкам".

"Порядок будет восстановлен, нелегалы будут высланы, а Лос-Анджелес будет освобожден", - говорится в сообщении. Вэнс добавил, что "необходимо решительное руководство, президент не будет терпеть беспорядки и насилие".

Маск сопроводил репост иконками американского флага.

Напомним, накануне Трамп направил подразделения Национальной гвардии в Лос-Анджелес, где вспыхнули протесты из-за готовящейся массовой депортации мигрантов.

Ранее мы публиковали кадры стычки с полицией в Лос-Анджелесе из-за планов властей выслать нелегальных мигрантов.