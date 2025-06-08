Президент США Дональд Трамп направил подразделения Национальной гвардии в Лос-Анджелес, где идут протесты из-за готовящейся массовой депортации мигрантов.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social, кадры с вооружёнными силовиками опубликовали местные телеграм-каналы.

Войска появились в трёх районах Лос-Анджелеса. Всего было выделено две тысячи гвардейцев для подавления промигрантских протестов.

Беспорядки в районе Лос-Анджелеса продолжаются уже третий день. Стычки между протестующими и сотрудниками иммиграционных служб начались в пятницу после серии задержаний, проведённых федеральными агентами в разных частях города.

Как сообщили два источника телеканала CNN, сегодня Трамп планирует провести встречу с высокопоставленными членами своей администрации по этому вопросу.

Противник Трампа, губернатор-демократ Калифорнии Гэвин Ньюсом уже раскритиковал силовое решение президента, предупредив, что это "только усилит напряжённость".

Ранее мы публиковали кадры стычки с полицией в Лос-Анджелесе из-за планов властей выслать нелегальных мигрантов.

Напомним, в ходе публичного конфликта экс-советник Трампа призвал депортировать миллиардера Илона Маска.