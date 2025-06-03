Премьер Нидерландов подал в отставку после отказа принять жёсткие меры против мигрантов
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф подал в отставку со своего поста.
Об этом сообщает агентство NOS.
Дик Схоф отметил, что будет оставаться в должности премьер-министра до формирования нового правительства.
Решение принято после того, как правая "Партия свободы" вышла из правящей коалиции из-за невыполнения ее требований по принятию жестких мер против мигрантов.
Теперь, скорее всего, в Нидерландах пройдут досрочные выборы. Лидер Партии свободы Герт Вилдерс уже заявил, что после них хочет стать премьер-министром.
Напомним, Вилдерс известен как противник поставок оружия Украине.
"Мы считаем, что не должны оказывать военную поддержку Украине, пока мы не в состоянии защитить свою страну", - говорил политик.
Ранее сообщалось, что Дик Схоф пообещал Герту Вилдерсу выяснить, как можно вынудить украинских мужчин призывного возраста, бежавших в Нидерланды, вернуться в Украину.
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