Лидер ультраправой "Партии свободы" (PVV) Нидерландов Герт Вилдерс заявил, что его политическая сила готова обсуждать "любую форму помощи" Украине в рамках коалиционных переговоров, что, как он надеется, ускорит формирование правительства.

Об этом сообщает нидерландское агентство ANP.

PVV победила на выборах еще в ноябре, но не может сформировать коалицию из-за расхождений по ряду позиций с потенциальными партнерами. На фоне многомесячной пробуксовки Вилдерс объявил об отходе от некоторых позиций своей партии, в том числе от отказа от помощи Украине.

"Нидерландам нужно правительство как можно быстрее. Этим мы, как PVV, показываем, что мы не только ответственная партия, но и что мы стремимся заниматься делом, что мы хотим создать правительство", - сказал лидер "Партии свободы" Нидерландов.

Вилдерс добавил, что хочет ускорить формирование правительства и надеется, "что не только PVV готова говорить и делать шаги вперед, но и другие партии, потому что это занимает слишком много времени, а Нидерландам нужно правительство".

Ранее лидер "Партии свободы" подтвердил, что выступает против поставок оружия Украине, хотя и осуждает российское вторжение.

Также недавно Вилдерс выступил против беженцев из Украины и назвал свою страну "идиотской" за то, что она приняла слишком много украинцев.