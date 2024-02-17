Пока Киев ведёт войну, вступление Украины в Североатлантический Альянс невозможно.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Пока Украина участвует в боевых действиях, она не может быть принята в НАТО", - сказал Рютте.

При этом, отвечая на вопрос о перспективах присоединения к Альянсу, Рютте отметил, что "в этом случае важно не наобещать Украине слишком многого".

Премьер добавил, что на грядущем саммите Альянса в Вашингтоне нужно определить этапы для "дальнейшего постепенного сближения Украины с Североатлантическим Альянсом".

Ранее в США заявили, что приглашать Украину в НАТО на ближайшем саммите Альянса не планируется.

"Что касается саммита этим летом, я не ожидаю, что Альянс объявит приглашение к тому моменту", - сказала посол США в Альянсе Джулианна Смит в ходе телеконференции с журналистами.

"<...> Альянс продолжает приближаться к Украине. <...> Мы очень надеемся, что президент Зеленский сможет присоединиться к нам лично, и я думаю, что он продолжит слышать заверения в непоколебимом единстве и решимости в поддержке союзниками его страны", - заявила Смит.

Как мы сообщали, генсек НАТО назвал главное условие для вступления Украины в Альянс.