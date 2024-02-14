Россия готовится к возможной войне с НАТО в ближайшее десятилетие. Для этого они реформируют армию и увеличивают военный бюджет.

Об этом заявил глава эстонской разведки Каупо Розин.

"Вероятно, в Кремле оценивают, что конфликт с НАТО может возникнуть в ближайшее десятилетие", - говорится в его докладе, передает ERR.

По его мнению, для этого Москва формирует армию "советского типа", о чем свидетельствует военная реформа и пересмотр военного бюджета.

"Можно предположить, что в течение следующего десятилетия НАТО столкнется с массовой армией советского типа, которая технологически уступает союзникам, но представляет значительную угрозу благодаря своим размерам, огневой мощи и резервам", — пишет в докладе Розин.

Целью РФ является военное доминирование в регионе Балтийского моря. Розин призывает НАТО значительно усилиться.

Ранее мы сообщали, что 31 января начались крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны. Они проходят недалеко от границ России. Учения "Стойкий защитник — 2024" продлятся до конца весны - с 31 января по 31 мая. Как писали СМИ, легенда учений - вторжение РФ в районе Сувалкского коридора.

Ранее мы анализировали, какая вероятность столкновения НАТО и РФ в будущем учитывая, что в СМИ появляются материалы и предположения, когда начнётся война.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.