В Кремле рассчитывают, что смогут одержать победу в Украине к 2026 году.

Об этом пишут в аналитической статье научные сотрудники Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс.

"Россия по-прежнему преследует стратегической целью подчинить себе Украину. И сейчас Кремль считает, что одерживает победу. Условия капитуляции, что в настоящее время предлагают для Киева российские посредники, включают уступку Украиной территории, уже находящейся под контролем РФ, а также Харькова и, в некоторых вариантах, Одессы; согласие Украины не вступать в НАТО и сохранение главы государства, утверждённого Кремлём. Единственная значительная уступка, которую предлагает Москва, заключается в том, что то, что останется от Украины, сможет вступить в ЕС", - пишут авторы.

По мнению экспертов, процесс, с помощью которого в РФ намерены добиться такого результата, будет включать три составляющие:

продолжение давления на украинскую армию по всей линии фронта;

попытки сломить решимость международных партнёров Киева продолжать оказывать военную помощь Украине;

наступательные операции, что принесут успехи на поле боя.

"Эти успехи предполагается использовать в качестве рычага давления на Киев, чтобы заставить его капитулировать на российских условиях. Горизонт планирования для реализации этих целей, который является базовым для формирования российских сил и промышленного производства, предполагает, что победа должна быть достигнута к 2026 году", - считают в RUSI.

В статье сказано, что российская теория победы правдоподобна, если международные партнёры Киева не смогут должным образом обеспечивать украинскую армию ресурсами. Однако если партнёры Украины продолжат предоставлять достаточное количество боеприпасов и оказывать поддержку в обучении военных, то маловероятно, что РФ добьётся значительных военных успехов в 2025 году.

Уотлинг и Рейнольдс считают, что после 2026 года боевая мощь РФ начнёт существенно падать, а российская промышленность к этому времени может быть сильно подорвана.

Напомним, аналитики утверждали, что ещё три года РФ сможет нести тяжёлые потери в бронетехнике, ведя войну с Украиной.

Как мы сообщали, западные эксперты считают, что Украина избежит "внезапного разгрома" без военной помощи от США, но есть нюанс.