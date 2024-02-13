РФ может еще три года нести тяжелые потери в бронетехнике, заменяя поврежденные танки старыми. Так считают аналитики Международного института стратегических исследований.

Об этом пишет Reuters.

По данным аналитиков, РФ потеряла более 3000 танков за время вторжения в Украину, что эквивалентно всему ее довоенному действующему арсеналу.

"Москва смогла обменять качество на количество, выводя со складов тысячи старых танков со скоростью, которая иногда могла достигать 90 танков в месяц", - говорится в докладе, который, как отмечает Reuters, является "ключевым справочным инструментом для оборонных аналитиков".

Такие запасы означают, что Москва "потенциально может выдержать еще около трех лет тяжелых потерь и пополнять танки из запасов, даже если они будут соответствовать более низким техническим стандартам, независимо от ее способности производить новое оборудование".

По данным издания Military Balance, Россия имеет в своем составе 1750 основных боевых танков, начиная от Т-55 50-х годов и заканчивая современными Т-80 и Т-90. Еще 4000 танков есть в хранилищах.

"Ситуация подчеркивает растущее ощущение тупика в боевых действиях, которое может сохраниться на протяжении 2024 года", - говорится в журнале Military Balance.

Ранее британская The Telegrap писала, что российское производство вооружений "оставляет Запад позади". По данным газеты, РФ через три года может получить решающее превосходство на поле боя.

Война в Украине идет уже 720-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.