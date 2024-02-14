Польша тратит на оборону 3,9% ВВП, опережая США.

Об этом пишет Financial Times.

Сообщается, что всего 11 из 31 стран-членов НАТО в 2023 году достигли цели по расходу 2% ВВП на оборону. Расходы Альянса заметно выросли после полномасштабного вторжения рф в Украину.

НАТО ожидает, что в 2024 году таких стран будет гораздо больше. Выполнить соответствующие обязательства перед Альянсом пообещала, в частности, Германия.

По данным СМИ, НАТО собирается публично заявить, что большинство стран-членов на пути к выполнению целей на фоне недавних упреков экс-президента США Дональда Трампа.

Ранее мы писали о том, что в Польше подняли военную авиацию на фоне ракетного удара по Украине.

А также, что в Германии разъяснили идею брать в армию людей без немецкого гражданства.

Война в Украине идет уже 721-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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