Представители США не верят тому, что Россия готовится атаковать НАТО в Европе.

Об этом пишет газета Financial Times в своей статье о том, что европейские страны Альянса опасаются нападения России в перспективе нескольких лет.

"Однако некоторые члены Альянса скептически относятся к намерению президента России атаковать члена НАТО", - говорится в материале.

"Мы считаем, что он (Путин - Ред.) серьезно относится к нашим обязательствам по статье 5 и не хочет вступать в войну с НАТО", - сказал изданию один из высокопоставленных представителей Пентагона.

Но другие западные чиновники выражают беспокойство возрождением российского ВПК в прошлом году. Оно "происходило со скоростью, которую многие на Западе считали невозможной".

"За год Россия произвела 4 миллиона артиллерийских снарядов и несколько сотен танков. По прогнозам украинских чиновников, в этом году она завербует еще 400 000 человек, не прибегая к полномасштабной мобилизации", - говорится в статье.

Большинство западных чиновников ожидают, что российская армия сможет восстановить понесенный в Украине ущерб в течение пяти-шести лет.

При этом, судя по всему, западные чиновники не в курсе конкретных российских планов по нападению на страны НАТО, но их опасения вызывают растущие возможности РФ.

Ранее газета The Guardian писала, что в Европе обеспокоены ростом российского производства оружия.

Также недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нужно готовиться к "десятилетиям" конфронтации с Россией.