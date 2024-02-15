Страны Балтии готовятся к вторжению РФ, укрепляя тысячекилометровый участок восточных границ.

Об этом пишет издание The Times.

Оно объясняет, что это самый уязвимый в военном плане участок фланга НАТО, так называемая "линия обороны Балтии".

Строят бетонные пирамиды, рвы и более 1000 бункеров. Каждый будет иметь площадь около 37 кв. м, там смогут разместиться около 10 солдат. Кроме того, поблизости будут находиться склады с боеприпасами и такие сооружения, как противотанковые мины, рвы, колючая проволока и бетонные пирамиды.

Ранее мы писали о том, что в РФ осудили предложение Литвы заблокировать проход российских кораблей по Балтийскому морю.

А также, что глава эстонской разведки сообщил, что РФ готовится к войне с НАТО в ближайшее десятилетие.

Война в Украине идет уже 722-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня.

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