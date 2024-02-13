В РФ объявили в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

Об этом говорится в базе российского МВД.

Позже правоохранители уточнили, что это связано с уничтожением памятников советским воинам.

По данным российских оппозиционных СМИ, это впервые РФ возбудила уголовное дело против действующего главы другого государства.

Также в розыск объявили эстонского госсекретаря Таймара Петеркопа, министра культуры Литвы Симонаса Кайриса и членов Сейма Латвии. Сообщается, что это также связано со сносом советских памятников.

Напомним, в декабре 2022 года в Литве демонтировали крупнейший памятник войскам СССР.

А в августе 2022 года в Риге демонтировали памятник воинам Советской Армии. Глава государства Эгил Левитс заявил, что советский памятник освободителям в Риге - "свидетельство оккупации и страданий латышского народа", поэтому его необходимо снести.

В октябре 2022 года в финском городе Котка демонтировали последний в стране памятник Ленина. Памятник Ленину был получен городом в дар в 1979 году от города-побратима Таллина. Автор скульптуры - эстонский художник Матти Вариком.