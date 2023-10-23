В России негативно отреагировали на предложение Литвы заблокировать проход российских кораблей по Балтийскому морю, если будет установлена причастность РФ к подрыву газопровода Balticconnector.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что это будет нарушением международного права.

Ранее в Эстонии официально заявили, что газопровод был поврежден извне. То есть, это была диверсия.

Balticconnector - это газопровод между Финляндией и Эстонией. Трубопровод предоставляет Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе. Проект инициировала финская газовая компания Gasum в сотрудничестве с эстонской Eesti Gaas. Россия отрицает причастность к его повреждению. Официальных выводов следствия о ее причастности, как и о точной причине повреждения трубы пока нет.

Напомним, недавно между Финляндией и Эстонией был поврежден газопровод. Магистраль перекрыли из-за падения в ней давления.

Также сейсмологи в Норвегии заявили, что 8 октября в районе газопровода Balticconnector зарегистрировали вероятный взрыв, магнитуду которого оценили в одну единицу.

Позже стало известно, что в районе места поломки газопровода между Эстонией и Финляндией были выявлены "внешние следы повреждения".