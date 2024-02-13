Приглашения Украины в НАТО на летнем саммите в Вашингтоне ожидать не стоит.

Об этом заявила посол США в Альянсе Джулианна Смит, передает Reuters.

"Что касается саммита этим летом, я не ожидаю, что Альянс объявит приглашение к тому моменту", - сказала Смит в ходе телеконференции с журналистами.

При этом она ожидает сигнала от союзников, что Альянс продолжит приближаться к Украине.

"Я ожидаю, что союзники смогут дать сигнал, что Альянс продолжает приближаться к Украине, и что мы предпринимаем конкретные шаги, чтобы служить в качестве моста между тем, где мы находимся сейчас, и полноправным членством. Мы очень надеемся, что президент Зеленский сможет присоединиться к нам лично, и я думаю, что он продолжит слышать заверения в непоколебимом единстве и решимости в поддержке союзниками его страны, и мы сможем, самое главное, дать сигнал президенту Путину, что с точки зрения нашей поддержки Украины мы никуда не денемся, все мы будем продолжать поддерживать ее так долго, сколько это понадобится", - добавила Смит.

Напомним, на днях посол Великобритании в Альянсе Дэвид Куорри говорил, что Украине не следует ожидать большого прогресса по вступлению в НАТО на летнем саммите.

А в конце минувшего года премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО.