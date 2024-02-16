США на данный момент не видят "непосредственной угрозы" войны НАТО с РФ.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Сейчас, конечно, Россия сосредоточена, если не сказать, в ловушке, в Украине. Мы не видим прямой угрозы НАТО, восточному флангу, не видим ее на данный момент. Однако Путин ясно дает понять, что он не хочет, чтобы НАТО было сильным или расширялось. Он одинаково ясно дает понять, что для него война, которую он ведет на Украине, — это битва России против Запада, или что это битва Соединенных Штатов против России, или даже России против НАТО", - заявил Кирби в интервью польскому изданию Interia.

В то же время он призывает серьезно относиться к риторике Путина.

"И мы так и делаем. Именно поэтому мы последовательно усиливаем свое присутствие на восточном фланге НАТО. Президент отправил в Европу еще 25 000 солдат и не менял эту ситуацию в течение двух лет", - добавил советник Байдена.

Ранее Financial Time писала, что в Пентагоне не верят в готовность Путина напасть на НАТО из-за 5-ой статьи о коллективной обороне.

При этом страны Балтии готовятся к возможному вторжению РФ, укрепляя тысячекилометровый участок восточных границ.