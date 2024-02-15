"Когда все союзники согласятся". Генсек НАТО назвал главное условие для вступления Украины в Альянс
Украина получит приглашение в НАТО, когда согласятся все члены Альянса и будут выполнены условия.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания министров обороны Альянса в Брюсселе.
"Украина сейчас так близка к НАТО, как никогда ранее, благодаря принятым решениям. Приглашение будет сделано, когда все союзники с этим согласятся, и все условия для этого будут соблюдены", - сказал Столтенберг.
Напомним, ранее представители ряда западных стран заявили, что на предстоящем этим летом саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение ко вступлению в Альянс. В частности, об этом сказали посол США в Альянсе Джулианна Смит и посол Британии в НАТО Дэвид Куорри.
Также в конце минувшего года премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО.
Война в Украине идет уже 722-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
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