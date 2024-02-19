В Нидерландах ультраправый политик Герд Вилдерс выступил против беженцев из Украины: он назвал свою страну "идиотской" за то, что она приняла слишком много украинцев.

Об этом Вилдерс заявил в соцсети X на фоне сообщений о нехватке мест для беженцев.

"Украинцы стекаются в Нидерланды со всего Евросоюза не из-за войны, а ради бесплатного жилья, бесплатной медицины и рабочих мест. Нидерланды снова стали сельским идиотом Европы", - заявил политик.

Вилдерс также выступает против продолжения военной помощи Украине, утверждая, что Нидерланды должны сохранить свое оружие для самозащиты.

Напомним, "Партия свободы" Герда Вилдерса победила на парламентских выборах в ноябре 2023 года, но не может найти потенциальных партнеров для коалиции и сформировать правительство.

Поэтому временно внешняя политика Нидерландов остается в руках старого правительства во главе с премьер-министром Марком Рютте.

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