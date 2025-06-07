В Лос-Анджелесе вчера разгорелись протесты, вызванные планами по выдворению нелегальных мигрантов из Калифорнии.

Кадры осады здания местной полицейской службы публикуют политические телеграм-каналы.

У стен одного из следственных изоляторов собрались сотни людей. На одном из кадров темнокожий человек с закрытым лицом ломает будку сторожа на въезде в СИЗО.

Местные власти задействовали дополнительные силы полиции, начались столкновения. Протестующие стали бросать в правоохранителей камнями и бутылками – силовики применили дубинки и слезоточивый газ.

К настоящему моменту задержаны 44 человека.

Напомним, в Associated Press писали, что Гарварду запретили обучать иностранных студентов после отказа вуза выдать спецслужбе имена участников пропалестинских протестов.

Министра внутренней безопасности Кристи Ноэм интересовали аудио- или видеоматериалы об участии учащихся в протестах или "опасной деятельности" на территории кампуса.

Накануне экс-советник президента США Дональда Трампа призвал депортировать Илона Маска из США как нелегального иммигранта.

В виду публичного конфликта, инициированного владельцем Tesla и Space X, американскому лидеру советуют расторгнуть все контракты с компаниями Маска в сфере технологий, расследовать употребление им наркотиков и попытки получить от Пентагона секретную информацию по Китаю.