В Париже во время ночного празднования победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в Лиге чемпионов тысячи болельщиков с палестинскими флагами устроили массовые беспорядки на улицах.

Видео, заснятые очевидцами, публикуют телеграм-каналы.

На непродолжительных кадрах молодые люди опрокидывают заграждения, выставленные полицией. Перед площадью, заполненной толпой фанатов ПСЖ юноша с голым торсом залезает на столб.

Возле разбитой остановки общественного транспорта на тротуаре неподвижно лежат две женщины, окружённые прохожими.

Взбесившиеся ультрас предприняли попытку разбить стеклянные двери одного из магазинов, откуда их прогнала полиция, разбили и начали опрокидывать автомобиль, в салоне которого сидели две девушки.

К настоящему времени известно о почти 300 пострадавших и двух погибших. Один из правоохранителей госпитализирован в критическом состоянии.

Ранее мы публиковали кадры, где французские студенты вышли на митинги в поддержку Палестины.

Также во Франции прошли столкновения первомайских демонстрантов с полицией.