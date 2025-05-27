Полиция задержала группу лиц, причастных к нападению на сотрудников ТЦК и СП в Черкассах. Среди них трое мужчин и одна женщина. Всем четырем грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

В полиции напомнили, что 26 мая в Черкассах на улице Рождественской произошел инцидент во время проверки военно-учетных данных местных жителей: мужчины спровоцировали конфликт с работниками ТЦК и СП.

Полицейские за несколько часов идентифицировали и задержали нападающих. Это трое мужчин в возрасте 48, 38 и 49 лет, а также 45-летняя женщина.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет.

Трое задержанных помещены в изолятор временного содержания.



Вчера мы рассказывали об этом происшествии.

Незадолго до инцидента в тех же Черкассах избили сотрудника ТЦК во время проверки документов.