В Харькове пьяный военный открыл стрельбу около супермаркета, потому что подростки назвали его "ТЦКашником".

Об этом говорится в решении суда.

Когда он вышел из супермаркета, услышал как ребята, которые ему показались взрослыми, хихикают. Он подумал, что они смеются над ним и сделал замечание, которое парни проигнорировали. Затем они назвали его "ТЦКашником", на что мужчина сделал выстрел в воздух из пистолета, а затем начал стрелять "в разные стороны".

По его словам, он цели попасть по ним не преследовал.

Никто не пострадал, но военный отправится в тюрьму на 3 года.

Напомним, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования не должны носить военную форму.

Ранее мы писали, что в Харькове сотрудник ТЦК дважды ударил парня в ходе мобилизационных мероприятий, проводимых в городе. Молодого человека остановили возле автомата питьевой воды. Пострадавший учитель истории, прав человека и "Защиты Отечества".