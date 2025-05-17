Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) не должны носить военную форму.

Об этом заявил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Он обратился к Кабинету министров и Министерству обороны с запросом на разработку для них другой формы. Это следует из депутатского обращения.

По словам Гончаренко, к нему в последний год активно обращаются военнослужащие и просят "сделать что-то с тем, что по форме их постоянно путают с работниками ТЦК".

"Военные стали стесняться одевать пиксель. Косые взгляды, люди разбегаются в разные стороны только чтобы тебя обойти, а в крайних случаях доходит даже до драки. Настоящие военные, защищающие нашу страну на фронте, не могут больше носить свою форму, выходя на улицу во время отпуска. Это недопустимо. И это нужно решить", - считает нардеп.

Гончаренко уверен, что в Украине должна быть "одна форма, которую будут гордиться носить, другая – для ТЦК".

Ранее мы писали о том, что сотрудники ТЦК и СП Украины в год получают до 2 миллиардов евро взяток от военнообязанных украинцев.

Напомним, в Харькове сотрудник ТЦК дважды ударил парня в ходе мобилизационных мероприятий, проводимых в городе. Комментируя инцидент, в ТЦК заявили о провокации.