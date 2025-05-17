Украинские абитуриенты при поступлении в вузы должны предъявить военный билет.

Об этом сообщает профильный портал "Освита ua" со ссылкой на правила зачисления.

Речь идет о парнях, которым исполнилось 17 лет.

"Абитуриенты мужского пола, которым исполнилось 17 лет, при поступлении в учреждения высшего или профессионального предвысшего образования должны предоставить приемной комиссии военно-учетный документ", - говорится в сообщении.

Как стало известно, документ должен быть предоставлен в приемную комиссию в бумажной или электронной форме.

"Соответствующая норма предусмотрена условиями выполнения требований для зачисления после получения уведомления о рекомендации о зачислении в образовательное учреждение в 2025 году", - пишет портал.

В августе прошлого года мы писали о том, что для зачисления в вуз военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны предъявлять военно-учетный документ с обновленными данными.

Отметим, что многие мужчины призывного возраста стремятся поступить в вуз для получения отсрочки от мобилизации. Недавно министр образования и науки Оксен Лисовый сообщил, что около 200 тысяч украинских мужчин поступают в вузы для отсрочки от мобилизации.