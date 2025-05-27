В крупном городе центральной Украины произошёл масштабный конфликт мобилизационного наряда с местными жителями.

Кадры инцидента опубликовали телеграм-каналы.

Трёх служащих ТЦК во дворе между высотными домами окружили более двадцати горожан разного пола и возраста. Несколько мужчин толкали и кричали на военкомов. В ходе конфликта один из людей в камуфляже получил пинок ногой в бедро и пощёчину. Со второго сбили армейскую бейсболку, угрожая ударить кулаком. В итоге двое военкомов и водитель, одетый в гражданскую одежду, были вынуждены покинуть придомовую территорию.

Полиция Украины занялась расследованием произошедшего и утверждает, что конфликт спровоцировали гражданские во время проверки военно-учётных данных представителями ТЦК. В настоящее время устанавливают личности непосредственных участников потасовки и очевидцев.

Подозреваемым грозит уголовная статья за хулиганство.

Ранее в Черкассах избили сотрудника ТЦК во время проверки документов.

Мы также публиковали видео из Черкасс, где мужчина пытался уйти от шестерых военкомов на четвереньках.