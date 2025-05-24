В Черкассах двое мужчин избили сотрудника ТЦК, их задержали. Об этом заявили в пресс-центре Черкасского областного военкомата.

Это произошло 7 мая, когда военкомы остановили двух мужчин для проверки документов.

"Во время общения один из них сразу начал вести себя неадекватно по отношению к представителям ТЦК и СП. Далее словесная агрессия с их стороны переросла в нападение на должностное лицо", - заявляет военкомат.

При этом уточняется, что двое мужчин скрылись с места на автомобиле, однако позже были задержаны.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 350 УК Украины - умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу или гражданину, исполняющему общественный долг, в связи с их служебной или общественной деятельностью.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, в Никополе мужчина открыл огонь по сотруднику ТЦК во время проверки документов.

Ранее в Одессе мужчина выстрелил из травмата в работников ТЦК и применил против них слезоточивый газ.