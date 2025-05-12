В Никополе Днепропетровской области мужчина открыл огонь по сотруднику ТЦК во время проверки документов, после чего скрылся.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Заявляется, что инцидент произошел 10 мая возле магазина. 34-летний нападавший был задержан – при нем был сигнальный пистолет с патронами.

Пострадавших нет. За содеянное мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что в Полтавской области застрелили военкома, транспортировавшего мобилизованных. После нападения злоумышленник завладел автоматом убитого и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных.

А в Одессе мужчина выстрелил из травмата в работников ТЦК и применил против них слезоточивый газ. По данным правоохранителей, инцидент произошёл в центре города, когда военкомы остановили прохожего для проверки документов. Сообщалось, что пострадавший сотрудник военкомата госпитализирован.

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