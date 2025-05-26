В Ливерпуле автомобиль протаранил людей, празднующих чемпионство своей команды в английской футбольной Премьер-лиге.

Видео инцидента опубликовали телеграм-каналы.

Водитель не остановился на узкой дороге на Уотер-стрит и врезался в толпу людей. Минимум пятеро человек пострадали.

Водитель задержан, выясняются его мотивы. Одна из версий - теракт.

Премьер-министр Британии Кир Стармер выступил с заявлением после инцидента.

"Происходящее в Ливерпуле ужасает - мои мысли со всеми пострадавшими и пострадавшими. Я хочу поблагодарить полицию и экстренные службы за их быструю и последовательную реакцию на этот шокирующий инцидент.

Меня держат в курсе событий, и я прошу предоставить полиции необходимое пространство для расследования", - сказал он.

Между тем служба новостей BBC News сообщает, что в связи с инцидентом в Ливерпуле задержан 53-летний гражданин Великобритании.

Полицейские уточняют, что задержанный – белый британец, который живет в районе Ливерпуля.

О причинах произошедшего пока не сообщается, полиция также не подтверждает, что арестован именно водитель автомобиля.

Нет официальных данных и о числе пострадавших, однако свидетели говорят, что слышали крики людей, и описывают "ужасные сцены".

Корреспондент BBC News на месте происшествия сообщил, что человек находившийся за рулем автомобиля, судя по всему, не пытался остановиться.

Ранее мы рассказывали, как в США водитель грузовика влетел в толпу и открыл стрельбу. Сообщалось о погибших и пострадавших.

Также мы писали, что в Киргизии грузовик с мороженым влетел в толпу детей на местном празднике. В результате пострадали 29 школьников.