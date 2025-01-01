Погибли 10 человек, десятки пострадавших. В США водитель грузовика влетел в толпу и открыл стрельбу. Видео 18+
В Новом Орлеане, что в американском штате Луизиана, грузовик на высокой скорости влетел в празднующую Новый год толпу. Затем водитель вышел из авто и открыл стрельбу.
Об этом сообщает CBS News.
По обнародованной информации, инцидент произошел на одной из центральных улиц города.
Отмечается, что в ходе происшествия погибли минимум 10 человек. В местные больницы с травмами были доставлены три десятка пострадавших.
Со слов свидетелей инцидента, ехавший на полном ходу грузовик врезался в толпу на оживленном перекрестке Канал-стрит и Бурбон-стрит во Французском квартале, после чего управляющий транспортным средством вышел из машины и начал стрелять.
В ответ на это полицейские открыли ответный огонь, однако преступник успел скрылся с места происшествия.
Очевидцы утверждают, что после произошедшего на улице начался хаос.
Уточняется, что в данный момент полиция ведет поиски стрелка.
Видео 18+ последствий инцидента публикуется в Сети.
Напомним, в Тель-Авиве грузовик въехал в автобусную остановку, пострадали 40 человек.
Ранее была установлена личность водителя, влетевшего в толпу на рождественской ярмарке Магдебурга.