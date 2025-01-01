В Новом Орлеане, что в американском штате Луизиана, грузовик на высокой скорости влетел в празднующую Новый год толпу. Затем водитель вышел из авто и открыл стрельбу.

Об этом сообщает CBS News.

По обнародованной информации, инцидент произошел на одной из центральных улиц города.

Отмечается, что в ходе происшествия погибли минимум 10 человек. В местные больницы с травмами были доставлены три десятка пострадавших.

Со слов свидетелей инцидента, ехавший на полном ходу грузовик врезался в толпу на оживленном перекрестке Канал-стрит и Бурбон-стрит во Французском квартале, после чего управляющий транспортным средством вышел из машины и начал стрелять.

В ответ на это полицейские открыли ответный огонь, однако преступник успел скрылся с места происшествия.

Очевидцы утверждают, что после произошедшего на улице начался хаос.

Уточняется, что в данный момент полиция ведет поиски стрелка.

Видео 18+ последствий инцидента публикуется в Сети.

Напомним, в Тель-Авиве грузовик въехал в автобусную остановку, пострадали 40 человек.

Ранее была установлена личность водителя, влетевшего в толпу на рождественской ярмарке Магдебурга.