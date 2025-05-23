Поводом для конфликта администрации президента США Дональда Трампа и Гарвардского университета стал отказ вуза выдавать правительству имена студентов, которые участвовали в пропалестинских протестах.

Об этом пишет Associated Press.

16 апреля министр внутренней безопасности Кристи Ноэм потребовала у Гарварда предоставить информацию об иностранных студентах, которые могли быть вовлечены в такие акции, которые проводились на территории университета.

Но вуз отказался это делать, поэтому его лишили права принимать иностранцев на обучение в 2025-2026 году. По словам Ноэм, это стало "печальным результатом несоблюдения Гарвардом простых требований к отчетности".

Запрет может быть снят, если в течение 72 часов вуз представит "множество записей об иностранных студентах". А именно - аудио- или видеоматериалы об участии иностранных студентов в протестах или "опасной деятельности" на территории кампуса.

Ранее СМИ писали, что президент Трамп подпишет указ о депортации всех иностранцев-антисемитов, включая студентов.