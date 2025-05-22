Администрация Дональда Трампа лишила Гарвардский университет права обучать иностранных студентов.

Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США и опубликовало соответствующее распоряжение главы ведомства Кристи Ноэм.

Ноэм приказала прекратить действие сертификата Гарвардского университета на право осуществлять программу студенческих обменов. Иностранцы, планирующие учиться в США, должны получить визу класса F или M. Только учебные заведения, сертифицированные для приема студентов и участников программ обмена (SEVP), могут выдавать необходимые для получения визы документы.

Это означает, что Гарвард больше не сможет принимать на обучение иностранных студентов. Иностранцы, которые уже учатся в Гарварде, будут вынуждены перейти в другой университет, иначе потеряют право на пребывание в стране.

По данным Гарварда, в прошлом учебном в его стенах учились около 7000 иностранных студентов - это 27,2% от общего числа учащихся.

"Администрация считает Гарвард ответственным за разжигание насилия, антисемитизма и контакты с Коммунистической партией Китая", — сказала Ноэм. По ее словам, для университетов "это привилегия, а не право — принимать иностранных студентов" и получать выгоду от более высокой платы за обучение.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен штрафовать мигрантов на 998 долларов за каждый проведенный в стране день после решения суда о принудительной депортации.

Также глава Белого дома намеревался высылать нелегальных мигрантов в Гуантанамо.