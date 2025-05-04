В Британии проводят расследование из-за сбора средств на беспилотники для ВСУ. Иллюстративное фото: facebook.com/UALandForces

В Британии два студенческих профсоюза приостановили деятельность своих украинских групп за покупку беспилотников для ВСУ.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Так, профсоюзы Университетского колледжа Лондона и Ланкастерского университета заподозрили украинцев, состоящих в них студентами, в нарушении правил сбора пожертвований.

По законодательству Британии, профсоюзы являются исключительно благотворительными организациями – им запрещается "предоставление помощи или военных поставок любым иностранным вооружённым силам".

При этом украинская группа в Лондонского колледжа, как заявляется, потратила 1 500 фунтов стерлингов пожертвований, собранных на одном из клубных вечеров, чтобы купить дроны Mavic, регулярно используемые украинскими войсками в качестве оружия.

А украинцы из Ланкастерского университета недавно собрали более 20 000 фунтов стерлингов, больше половины из которых также были использованы для приобретения дронов.

По обоим этим инцидентам проводится расследование.

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Напомним, в Politico писали, что Британия запретила поставлять в РФ игровые джойстики, использующиеся россиянами для управления военными беспилотниками.

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